Криминал 08 декабря 2022, 23:43 Трое мужчин избили молотком подростка в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали трех мужчин по подозрению в избиении молотком 14-летнего мальчика. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

По данным следствия, конфликт между мужчинами и подростком произошел в трамвае. Первые были пьяны.

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В результате избиения школьник оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Известно, что один из подозреваемых уже имеет две судимости за грабеж и педофилию.

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