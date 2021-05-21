Трое неизвестных напали на контролера рядом с парком в Москве

Трое человек напали на контролера рядом с парком Кузьминки-Люблино в столице 20 мая, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что в ночное время рядом со зданием на улице Юных Ленинцев неизвестные распылили в лицо мужчине газовый баллончик. После этого они забрали у пострадавшего золотой браслет и сумку с телефоном, документами и деньгами.

В целом ущерб составил около 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».