Трижды судимого жителя Ивановской области снова отправили в колонию за шесть ограблений

Трижды судимый житель Ивановской области в январе прошлого года успел совершить еще шесть преступлений. Суд уже вынес ему приговор. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

За месяц он успел украсть из магазина бутылку водки, одолжить у знакомой мобильный телефон, чтобы позвонить и тоже украсть. Также преступник отнял сумку у незнакомой женщины, где нашел деньги и банковскую карту. Банковской картой он пытался расплатиться в магазине, но не успел, так как ее заблокировали. Позже мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил случайного прохожего и забрал его деньги и телефон. Под конец преступник угнал автомобиль вместе с находившимися в нем вещами.

Суд назначил ему 4,5 года колонии строгого режима.