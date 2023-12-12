Криминал 12 декабря 2023, 18:38 Трижды пытавшегося ограбить банки налетчика осудили в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге вынесли приговор 26-летнему налетчику, который три раза пытался ограбить разные банки и терпел неудачу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчина трижды шел на дело, надев перчатки, маску и вооружившись муляжом пистолета. Три раза его спугнули, и он сбежал, оставив в кассе приличные суммы. Еще раз он приходил в банк не с целью ограбления, а чтобы напугать не понравившуюся ему сотрудницу.

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В итоге мужчину задержали и осудили на 9,5 года колонии строгого режима.

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