Криминал 20 июля 2023, 08:38 Тринадцатилетний школьник убил одиннадцатилетнего друга в Москве Тринадцатилетний школьник признался в убийстве одиннадцатилетнего друга в Москве Прокуратура Москвы

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Тринадцатилетний школьник признался в убийстве друга, одиннадцатилетнего подростка. О ходе дела рассказала пресс-служба прокуратуры Москвы.

Несовершеннолетний подросток 2010 года рождения оказался причастен к убийству ребенка в парковой зоне у Каширского шоссе. На опубликованных правоохранительными органами кадрах с камер наблюдения видно, что мальчики заходят в парк вместе, однако вышел из него только тринадцатилетний школьник.

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Позже подросток сознался в совершении преступления. В его доме оперативники нашли одежду со следами крови.

Тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в коллекторе парка неподалеку от Каширского шоссе. Мать погибшего до этого начала разыскивать школьника после того, как он 18 июля не вернулся домой. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее московские полицейские доказали вину подозреваемого в убийстве подростка, совершенном в 1997 году в Северном административном округе столицы.