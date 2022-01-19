Три жителя ЯНАО стали жертвами мошенников и потеряли 6,6 миллиона рублей

За четыре дня жители города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа отдали телефонным мошенникам 6,6 миллиона рублей. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД по Ямалу.

Первый пострадавший написал заявление в полицию 10 января. Он рассказал, что по телефону общался с мужчиной, который предложил ему увеличить свой доход с помощью инвестиций. После того, как пострадавший перевел ему 2,6 миллиона рублей, злоумышленник перестал выходить на связь.

Другой пострадавший рассказал об аналогичном случае мошенничества. Он перевел обманщику один миллион 400 тысяч рублей.

14 января в полицию обратилась женщина и рассказала, что мошенник выманил у нее 2,6 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело.