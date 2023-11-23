Криминал 23 ноября 2023, 18:10 Три женщины пойдут под суд за карманные кражи у пассажиров метро в Москве Трех женщин будут судить за кражи телефонов у пассажиров метро в Москве

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Три женщины предстанут перед судом за участие в организованной группировке, занимавшейся кражами в Московском метрополитене. Они похищали мобильные телефоны из карманов и сумок пассажиров. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, организатором был 37-летний мужчина, который планировал красть мобильные телефоны у пассажиров для перепродажи.

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Подозреваемые распределяли роли: одна из женщин следила за обстановкой, чтобы предупредить остальных о приближении полиции, в то время как другие две подходили к жертвам, выкрадывали мобильные прямо из одежды или сумок невнимательных пассажиров. Ущерб, нанесенный гражданам, превысил 400 тысяч рублей.

Женщинам предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса о краже.

Ранее подозреваемого в нападении с ножом на косметолога в ее собственной квартире задержали в Москве.