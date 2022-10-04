Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области | 360°

Криминал 04 октября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

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Жителя Челябинской области будут судить за изготовление и сбыт наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным следствия, мужчина снял дом и организовал там нарколабораторию. На него завели сразу три уголовных дела за изготовление и сбыт наркотических веществ, сбыт запрещенных растений и отмывание денег. Позже дела объединили в одно и передали в суд.

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«В соответствии с действующим законодательством обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы», — заключили в ведомстве.

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