Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области | 360°

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Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

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04 октября 2022, 22:06

Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

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Жителя Челябинской области будут судить за изготовление и сбыт наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным следствия, мужчина снял дом и организовал там нарколабораторию. На него завели сразу три уголовных дела за изготовление и сбыт наркотических веществ, сбыт запрещенных растений и отмывание денег. Позже дела объединили в одно и передали в суд.

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«В соответствии с действующим законодательством обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы», — заключили в ведомстве.

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Наркотики

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