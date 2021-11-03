Три трупа нашли на месте пожара в Тверской области

Уголовное дело возбудили после того, как на месте пожара в Тверской области были обнаружены три тела. Об этом сообщил RT со ссылкой на СУ СК.

Пожар произошел в заброшенном здании в Конаково. После тушения там обнаружили три трупа. По итогам проверки возбудили уголовное дело по статье «Убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом».

Уточняется, что в доме не было электричества.