Три тела нашли в коллекторе на стройке Уфы

В Уфе в коллекторе на территории строящегося дома нашли тела трех человек. Работник стройки рассказал «360», что погибших обнаружили утром 24 мая. Скорее всего, они отравились метаном.

Тела, по словам мужчины, пролежали в коллекторе недолго — максимум день. На улице остались их вещи.

«Колодец открытый. Там их телефоны, деньги — все вещи на улице лежат», — сказал он, предположив, что люди могли отравиться метаном.

Погибли, добавил мужчина, два рабочих и их начальник. Обстоятельства их смерти предстоит установить следователям.

Трупы, уточнили в пресс-службе СК РФ по Башкирии, нашли возле строящегося дома на улице Гази Загитова. На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела, криминалисты, сотрудники МВД, МЧС, управления гражданской защиты и представители других экстренных служб.