Три столичных аэропорта «заминировали»

Днем 17 декабря неизвестный сообщил, что три столичных аэропорта заминированы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Аноним заявил о минировании, позвонив в одно из отделений полиции Московской области в 12:30. Между тем аэропорты продолжают работать обычном режиме.

Кроме того, во вторник людей эвакуировали из здания Верховного суда РФ на Поварской улице в Москве после сообщения неизвестного о минировании. Об этом сообщил ТАСС. Людей попросили выйти из суда и ждать дальнейших указаний около Российской академии музыки имени Гнесиных. Из-за случившего судебные процессы пришлось прервать. Около суда находятся наряды полиции. Еще 13 районных судов столицы эвакуировали 17 декабря по той же причине.

А в понедельник, 16 декабря, пришлось эвакуировать больных и персонал из Детской инфекционной больницы №6. Туда также поступали угрозы взрыва.