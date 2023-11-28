Криминал 28 ноября 2023, 15:33 Три риелтора из Кургана отправились в тюрьму после махинаций с маткапиталом

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Суд Кургана отправил под стражу трех местных риелторов, которые при оформлении сертификатов на строительство домов через материнский капитал для жителей ЯНАО присвоили более 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

В сообщении ведомства говорится, что двоих мужчин приговорили к шести и семи годам колонии, а женщину — к восьми годам лишения свободы.

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«Всего ими было обналичено 27 государственных сертификатов на общую сумму более 12 миллионов рублей», — добавили в прокуратуре.