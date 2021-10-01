Три происшествия с оружием произошли за сутки возле российских школ

Двое мужчин с охолощенным автоматом Калашникова в башкирском городе Ишимбай решили пройтись по местным школам и проверить, как там после недавней трагедии в Перми обстоят дела с безопасностью. Этот случай уже стал третьим за последние сутки, когда человек c оружием оказывается в учебном заведении или около него.

О последнем случае сообщил Telеgram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

«Ребята, всем привет. С вами Айдар и Руслан. Сразу хочу объяснить всем спецслужбам, что это макет боевого автомата АК-47. Сегодня мы пройдем в Ишимбае по всем институтам, школам, колледжам, посмотрим, как они ждут террористов из-за терактов, которые были в Перми и Казани. Ничего личного», — сказал в видео мужчина, который представился Русланом.

Он достал из картонной коробки автомат, снял рожок и показал, что там нет патронов. Также было анонсировано, что скоро в Сети появится интересный сюжет. В МВД Башкирии заявили, что уже ищут этого мужчину из видео.

Ранее 1 октября у одной из школы в Находке заметили молодого человека с оружием. Оказалось, что у незнакомца был страйкбольный автомат с пластиковыми пульками к нему.

Накануне на северо-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу около одной из школ. По неофициальным данным, он хотел таким образом напугать обидчиков дочери. Его удалось задержать.