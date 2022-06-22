Житель Ейска украл из магазина три пачки сигарет

Житель Ейска ограбил магазин на улице Карла Либкнехта ночью 22 июня. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В момент преступления злоумышленник был вооружен. Он потребовал у кассира 13 тысяч рублей. Однако, когда в магазин зашли покупатели, он забрал три пачки сигарет и скрылся. Мужчину удалось задержать. Им оказался 29-летний местный житель. Его передали полицейским для выяснения обстоятельств случившегося.