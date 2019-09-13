Три лжедиректора попытались похить 16 млн у налоговой в Петербурге

Руководители ООО «Гранад», ООО «Строительные технологии» и ООО «Симфония» в Петербурге перечислили на счет гражданина более 16 миллионов рублей для оплаты налога на имущество за 2017–2018 годы. Между тем начисленный налог в действительности незначительно превышал семь тысяч рублей. В результате у этого налогоплательщика образовалась якобы законная переплата по налогу в особо крупном размере, которую требовалось возместить.

Прокуратура Невского района совместно с правоохранительными органами проверили информации налоговой о переплате и подтвердили ложную информацию. Кроме того, удалось выяснить, что руководители юридических лиц являются фиктивными. Они создали организации с целью обмана за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, регистрация) юридического лица».