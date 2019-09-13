  • Три лжедиректора попытались похить 16 млн у налоговой в Петербурге

    13 сентября 2019, 13:22

    Ольга Чеснокова

    Преступники создали фиктивные компании, чтобы обмануть налоговую Санкт-Петербурга на сумму более 16 миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    Руководители ООО «Гранад», ООО «Строительные технологии» и ООО «Симфония» в Петербурге перечислили на счет гражданина более 16 миллионов рублей для оплаты налога на имущество за 2017–2018 годы. Между тем начисленный налог в действительности незначительно превышал семь тысяч рублей. В результате у этого налогоплательщика образовалась якобы законная переплата по налогу в особо крупном размере, которую требовалось возместить.

    Прокуратура Невского района совместно с правоохранительными органами проверили информации налоговой о переплате и подтвердили ложную информацию. Кроме того, удалось выяснить, что руководители юридических лиц являются фиктивными. Они создали организации с целью обмана за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, регистрация) юридического лица».