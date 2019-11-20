Три десятка кришнаитов задержали в Мытищах. Фото

Правоохранители задержали 25 кришнаитов в деревне под Мытищами. Филиал «Международного общества сознания Кришны» отправили в отделение для проверки документов, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Все произошло в деревне Коргашино в Мытищинском районе. В трехэтажный дом, наполненный религиозными символами, нагрянули полицейские. Там они обнаружили три десятка человек в длинных холщовых одеждах, курящиеся благовония, коврики для молитв и кришнаитские картины.

Всех участников религиозных действ задержали, чтобы проверить их паспорта. Для этого их увезли в отделение.