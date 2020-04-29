Три человека скончались от взрыва в столице Афганистана

Взрыв прогремел 29 апреля в 11 километрах от Кабула. Смертник, находившийся среди мирных жителей, активировал взрывное устройство. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Сообщается, что инцидент произошел у ворот подразделения спецназа. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна из действующих в стране террористических группировок.