Три человека пострадали во время стрельбы в Новокузнецке

Три человека пострадали в результате стрельбы в Новокузнецке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ситуация произошла 28 октября около девяти вечера. Три автомобиля попали в ДТП на кольце Советской площади. В результате аварии завязался конфликт. Один из участников достал пистолет и выстрелил.

«Трем участникам потребовалась помощь медиков. Остальных сотрудники полиции доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.

Полицейские обнаружили у конфликтующих две бейсбольные биты, телескопическую палку, газовый и сигнальный пистолеты.