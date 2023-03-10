Криминал 10 марта 2023, 14:59 Три человека пострадали при перестрелке в центре Баку Трех человек с ранениями госпитализировали после перестрелки в центре Баку

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На улице Самеда Вургуна в центре Баку произошла перестрелка. Три человека получили ранения, сообщил «Sputnik Азербайджан».

Выстрелы услышали днем у здания Бакинского государственного цирка. Очевидцы не запомнили, сколько человек открыли огонь, один или несколько. Три человека, в том числе студент, получили ранения. Двух пострадавших — мужчин 2002 и 1983 года рождения — положили в отделение реанимации городского клинического центра.

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МВД Азербайджана подтвердило журналистам факт перестрелки, но не стало разглашать детали. Территорию оцепили, начали расследование и задержали подозреваемого. В пабликах появилось видео с группой полицейских в центре Баку.

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Другая перестрелка произошла в городе 4 марта. Группа людей напала на инкассаторскую машину возле супермаркета и открыли огонь. Один человек погиб.