23 ноября 2022, 12:58
Три человека погибли при пожаре в Курганской области
Пожар произошел в частном доме Курганской области. Трое несовершеннолетних погибли, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по региону.
Информация о пожаре поступила в экстренные службы утром 22 ноября, уточнил сайт «Дни.ру».
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«В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения», — уточнили в ведомстве.
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Также два человека попали в больницу. Предварительная причина пожара — неисправность печного и электрооборудования. Правоохранители проводят проверку. Также они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Пожары
Курганская область
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