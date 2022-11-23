Криминал 23 ноября 2022, 12:58 Три человека погибли при пожаре в Курганской области

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Пожар произошел в частном доме Курганской области. Трое несовершеннолетних погибли, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по региону.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы утром 22 ноября, уточнил сайт «Дни.ру».

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«В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения», — уточнили в ведомстве.

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Также два человека попали в больницу. Предварительная причина пожара — неисправность печного и электрооборудования. Правоохранители проводят проверку. Также они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.