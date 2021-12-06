Третьеклассник ударил одноклассника ключом в глаз в Нефтеюганске. СК начал проверку

В Нефтеюганске третьеклассник Игорь (имя изменено) ударил ключом в глаз своего одноклассника. Юлия, мама пострадавшего ребенка рассказала «360», что этот мальчик держит в страхе всю школу уже третий год.

Побои сына Юлии начались с первого класса. В первом классе Игорь, по ее словам, воткнул ручку в глаз, во втором классе — нож в живот. В школу неоднократно приходил с кухонным ножом, рассказала женщина.

«Он всех одноклассников обижает, детей из параллельного класса, девчонок по лицу бьет. Цепью от велосипеда учительницу избил, учителям выдирает волосы. Одна учительница из-за него из школы уволилась», — рассказала женщина «360».

По словам Юлии, Игорь стоит на учете с детского сада, но мама это якобы скрывает и выступает против домашнего обучения. Также, по словам Юлии, женщина не лечит ребенка и не дает таблетки, которые прописал психиатр.

Администрация школы проблему решать не хочет, а инспектор по делам несовершеннолетних разводит руками — ребенку нет 14 лет. Родители от безысходности решили начать забастовку, отказываются водить своих детей до тех пор, пока директор школы не отправит Игоря на домашнее обучение.

Юлия ежегодно пишет заявления на мальчика во многие инстанции. В этот раз Следственный комитет начал проверку.

По факту травмирования ученика одной из школ города Нефтеюганск проводится проверка, сейчас следователи выясняют детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие происшествию, проверяется информация о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение одного из учеников.

«По результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноты действий руководства школы № 10 в части принятия мер по обращениям родителей учеников, а также в части обеспечения пропускного режима в школе», — сообщили в СК.