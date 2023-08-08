Криминал 08 августа 2023, 14:54 Третьего участника нападения на ветерана СВО в Забайкалье объявили в розыск СКР вычислил и объявил в розыск третьего участника избиения инвалида СВО в Забайкалье РИА «Новости»

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Двух участников нападения на ветерана спецоперации в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края задержали. Третьего подозреваемого объявили в розыск, сообщил Следственный комитет России.

«Следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск», — сообщили в региональном управлении.

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Его товарищей задержали и допросили, суд изберет им меру пресечения. По версии следствия, ночью 5 августа в Нерчинско-Заводском районе разразился конфликт между группой местных жителей и двумя 36-летними мужчинами — участниками СВО. С одного из ветеранов сорвали одежду и награды, несколько раз ударили и повредили машину. Задержанным предъявили обвинения в дискредитации армии и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пострадавший записал видеообращение из больницы и призвал не устраивать самосуд. Во время службы он потерял ногу. «Известия» сообщили, что драка случилась у кафе. На него напали восемь человек, за мужчину заступился сослуживец — тоже тяжело раненый в бою.