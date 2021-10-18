Третьего сбежавшего из психбольницы Краснодарского края задержали

Мужчину, который сбежал из психиатрической больницы в Краснодаре, поймали в Курганинске. Двух других беглецов задержали ранее. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данным ведомства, полиция вместе с Росгвардией задержали 40-летнего мужчину на улице Крупской в Курганинске, когда проверяли сообщения о краже велосипеда, который стоял у здания местной художественной школы.

«Установлено, что мужчина является третьим сбежавшим из специализированного лечебного учреждения в Краснодаре. Скрываясь от правоохранительных органов, он прибыл к месту проживания попутным транспортом, похищенный велосипед планировал продать», — сказано в сообщении МВД.

Задержанного Виталия Стешенко привезли в отдел полиции для разбирательства, велосипед у него забрали. Мужчина признался, что сбежал. По его словам, он хотел вернуться домой.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный велосипед изъяли.

В ближайшее время мужчина будет доставлен в специализированное лечебное учреждение города Краснодара.

Неделю назад три пациента психбольницы на Кубани сбежали оттуда. Они перепилили оконную решетку. Одного из них почти сразу после побега поймали, второго задержали позже.