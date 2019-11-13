Третьего россиянина задержали за экстремизм и угрозы судье в Сети

Следователи задержали еще одного фигуранта уголовного дела об угрозах расправы над судьей Мосгорсуда и призывах к экстремизму. Теперь мужчину ждут предъявление обвинений и суд. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый — Евгений Ерзунов — был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково», — цитирует Петренко «Интерфакс».

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Речь идет о Сергее Половце, которого задержали по этому же делу ранее. По словам официального представителя СКР, мужчину доставили на допрос 12 ноября. Он рассказал, что Ерзунов — автор интернет-сообщения с угрозами.

«После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по статье „Угроза убийством“», — отметила Петренко.

Уголовные дела об экстремизме и угрозах убийством завели 11 ноября, после публикации в соцсети. Кроме Сергея Половца, правоохранители задержали ранее судимого Алексея Вересова, который писал сообщения с предложением сжечь федерального судью. Ему грозит срок до пяти лет тюрьмы, а Половца могут обязать выплатить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или же лишить свободы до трех лет.