Третьего подозреваемого в нападении на мужчину в Новых Ватутинках задержали

Полиция Москвы задержала третьего подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Судя по видео, которое появилось в интернете, нападавших было четверо, сейчас разыскивают еще одного участника конфликта.

О задержании третьего нападавшего рассказали РИА «Новости» в столичном МВД.

«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», — сказно в сообщении.

Сам пострадавший мужчина рассказал, что все началось после словесной перепалки. Они с другом и ребенком гуляли на улице, когда компания людей азиатской внешности отпустила в их адрес обидное замечание. Начались взаимные оскорбления, которые переросли в драку. Отец мальчика добавил, что один из мужчин ударил по лицу ребенка.

На кадрах видно, что мужчину повалили на землю, а он просил нападавших успокоиться и не травмировать психику ребенка. Мальчик от бежал подальше и оттуда наблюдал, как бьют его отца. После публикации ролика в Сети Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве.

По некоторым данным, у одного из нападавших с собой был нож. СМИ сообщили, что ребенок до сих пор не оправился от испуга. Возможно, мальчику потребуется помощь медиков.