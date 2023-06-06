Криминал 06 июня 2023, 10:12 Третье уголовное дело возбудили против экс-главы Минздрава Приангарья Экс-глава Минздрава Приангарья стал фигурантом третьего уголовного дела РИА «Новости»

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Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова», — уточнили в ведомстве.

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По версии следствия, весной 2022 года подозреваемый для легализации взятки в восемь миллионов рублей провел операции с ценными бумагами. Таким образом, фигурант смог получить нужную сумму для покупки квартиры в Москве.

Сандакова задержали и арестовали в ноябре 2022 года.

По данным ТАСС, Сандаков возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 года до 30 декабря 2021 года.

В мае суд Хабаровска изъял купленную за взятки квартиру у бывшего полицейского.