Третье дело возбудили против экс-мэра Томска Ивана Кляйна

Занимавший пост мэра Кляйн, считают в Следственном комитете, с октября 2013 года по ноябрь 2020-го лично и через доверенное лицо управлял деятельностью ОАО «Томское пиво».

Чиновник являлся одним из акционеров организации и оказывал ей покровительство, пользуясь занимаемой должностью и прибегая к помощи своего заместителя. Предприятию Кляйн помогал решать вопросы с органами власти и другими структурами, возникавшие в ходе его деятельности.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ („Незаконное участие в предпринимательской деятельности“)», — уточнили в СК.

Уголовное дело следователи соединили в одно производство с ранее открытыми в отношении мэра Томска. Его также подозревают в превышении должностных полномочий. Все обвинения в свой адрес чиновник категорически отрицает.