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    18 января 2021, 12:08

    Третье дело возбудили против экс-мэра Томска Ивана Кляйна

    Александра Ломейко

    Следователи возбудили еще одно дело в отношении экс-мэра Томска Ивана Кляйна. Его заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности, уточнили в пресс-службе регионального СК РФ.
    Третье дело возбудили против экс-мэра Томска Ивана Кляйна

    Занимавший пост мэра Кляйн, считают в Следственном комитете, с октября 2013 года по ноябрь 2020-го лично и через доверенное лицо управлял деятельностью ОАО «Томское пиво».

    Чиновник являлся одним из акционеров организации и оказывал ей покровительство, пользуясь занимаемой должностью и прибегая к помощи своего заместителя. Предприятию Кляйн помогал решать вопросы с органами власти и другими структурами, возникавшие в ходе его деятельности.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ („Незаконное участие в предпринимательской деятельности“)», — уточнили в СК.

    Уголовное дело следователи соединили в одно производство с ранее открытыми в отношении мэра Томска. Его также подозревают в превышении должностных полномочий. Все обвинения в свой адрес чиновник категорически отрицает.