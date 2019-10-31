Треть преступлений в России совершают в пьяном состоянии
Статистику Генпрокуратуры в интервью ТАСС привел замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев.
«34% лиц <…> совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Только алкогольного, без учета наркотического», — подчеркнул он.
Замглавы ФСИН добавил, что для страдающих алкогольной и наркотической зависимостью лиц, которые совершили преступление в таком состоянии, разработана специальная программа.
«Они проходят духовное оздоровление, физическое, начинают заниматься спортом, с ними работают психологи, медицинские службы, далее — социальные службы», — рассказал Бояринев.
По его словам, «самой страшной цифрой» являются 67% — это число преступников, которые решились на правонарушение и не обладали на тот момент постоянным источником дохода.
Интерактивное ТВ для заключенных появилось в московском СИЗОПодробнее
Сейчас, заметил замглавы ФСИН, 86% следственных изоляторов и тюрем оборудованы системами биометрического контроля. Перемещение заключенных контролируют по отпечаткам пальцев и сетчатке глаз.
Кроме того, в камерах стали устанавливать терминалы «ФСИН-ТВ». По ним заключенные могут обратиться за медицинской помощью, заказать еду или написать родным письмо. Устройства также позволяют записаться на прием к начальнику или в службу изолятора.
Благодаря работе с оборудованием СИЗО системами двусторонней связи и видеонаблюдения в следственных изоляторах, подчеркнул Валерий Бояринев, почти прекратились конфликты между заключенными. Сотрудники ФСИН теперь могут предотвратить начинающуюся стычку, заметив ее признаки на мониторе.