Треть преступлений в России совершают в пьяном состоянии

Россияне зачастую решаются на преступления под воздействием алкоголя. В пьяном состоянии совершается 34% от всех правонарушений. Более двух третей из них — по вине лиц без стабильной работы.

Статистику Генпрокуратуры в интервью ТАСС привел замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев.

«34% лиц <…> совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Только алкогольного, без учета наркотического», — подчеркнул он.

Замглавы ФСИН добавил, что для страдающих алкогольной и наркотической зависимостью лиц, которые совершили преступление в таком состоянии, разработана специальная программа.

«Они проходят духовное оздоровление, физическое, начинают заниматься спортом, с ними работают психологи, медицинские службы, далее — социальные службы», — рассказал Бояринев.

По его словам, «самой страшной цифрой» являются 67% — это число преступников, которые решились на правонарушение и не обладали на тот момент постоянным источником дохода.

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Сейчас, заметил замглавы ФСИН, 86% следственных изоляторов и тюрем оборудованы системами биометрического контроля. Перемещение заключенных контролируют по отпечаткам пальцев и сетчатке глаз.

Кроме того, в камерах стали устанавливать терминалы «ФСИН-ТВ». По ним заключенные могут обратиться за медицинской помощью, заказать еду или написать родным письмо. Устройства также позволяют записаться на прием к начальнику или в службу изолятора.

Благодаря работе с оборудованием СИЗО системами двусторонней связи и видеонаблюдения в следственных изоляторах, подчеркнул Валерий Бояринев, почти прекратились конфликты между заключенными. Сотрудники ФСИН теперь могут предотвратить начинающуюся стычку, заметив ее признаки на мониторе.