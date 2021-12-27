Треш-стримеров из Брянска, закопавших в могилу инвалида, отправили в колонию

Суд Брянска приговорил к тюремному заключению местных треш-стримеров Ивана Филатова (Шкилла) и Аркадия Столярова (Аркадэ). Ивану назначили 2,6 года колонии, а Аркадию — на три месяца больше, говорится в сообщении УМВД России по Брянской области.

Подсудимых признали виновными в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Оказалось, еще в прошлом году они публиковали ролики такого характера на популярном видеохостинге и своих страницах в соцсети.

Творчеством брянских блогеров следственные органы заинтересовались еще в прошлом году. В полицию на них пожаловались сами пользователи. Зрителей шокировало, что стримеры издевались над 33-летним инвалидом по имени Валентин, доводя его до истерики. На потеху публике молодого человека спаивали, обливали помоями, кормили просроченными продуктами, пугали петардами и закапывали в импровизированную могилу. Все происходящее транслировали в интернете.

За новые издевательства пользователя перечисляли блогерам деньги, причем немалые. За один треш-стрим они получали от 20 до 800 тысяч рублей. Больше всего заработать удалось как раз на скандальном видео с могилой.



Брянская пресса отмечает: не исключено, что осужденным грозит ещё одно уголовное разбирательство. Им могут увеличить тюремный срок за издевательстве над людьми.