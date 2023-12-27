Криминал 27 декабря 2023, 13:31 Треш-блогера Хилми Форкса приговорили к трем годам колонии Суд в Москве приговорил треш-блогера Хилми Форкса к трем годам колонии

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Московский суд вынес приговор треш-блогеру Хилми Форксу (настоящая фамилия Олейник) по делу о порнографии в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инстанция признала блогера виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов и приговорила его к трем годам колонии.

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«С учетом позиции Симоновской межрайонной прокуратуры суд признал 29-летнего Олейника Хилми виновным», — рассказали в прокуратуре Москвы.

Форкса взяли под стражу в зале суда. Сам блогер обратился к подписчикам в Telegram-канале. Он заявил, что ему страшно.

«Я плачу, у меня колет в сердце. Я всех люблю», — написал Хилми.

В конце ноября адвокат стримера Константин Ерохин сообщил, что блогер публично извинился и решил пожертвовать деньги в Фонд нравственности. Согласно данным прокуратуры, в ноябре 2022 года Форкс незаконно создал порнографические материалы со своим участием, разместив их в свободном доступе в Сети.