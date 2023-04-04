Криминал 04 апреля 2023, 02:51 Трепову заподозрили в изготовлении подаренной Татарскому статуэтки RT: Трепова могла сама слепить статуэтку, подаренную Татарскому «ВКонтакте»

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Взорвавшуюся на вечере военкора Владлена Татарского скульптуру могла слепить сама Дарья Трепова. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RT после анализа соцсетей подозреваемой в убийстве.

Задержанная Трепова в своем канале часто писала о бюсте и постила фотографии работ разных мастеров. По информации телеканала, девушка интересовалась скульптурой. Трепова сама писала, что это ее любимое дело. Ранее подозреваемая опубликовала фотографию скульптуры, которую она сама слепила.

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Судя по всему, Трепова занималась лепкой, значит, могла сделать скульптуру, которую потом подарила военкору Татарскому на его творческом вечере. Следовательно, она должна была знать, что внутри находится взрывчатка.

По словам друзей Треповой, она придерживалась оппозиционных взглядов и могла быть активисткой команды Алексея Навального. В Telegram-канале Трепова публиковала патриотические посты, чтобы втереться в доверие к Татарскому.

Трепову подозревают в причастности к теракту, в результате которого погиб военкор и пострадало более 30 человек, среди них трое несовершеннолетних.