Криминал 06 апреля 2023, 11:54 Трепова получила контузию после взрыва — СМИ «112»: Трепова получила контузию после взрыва и скрывалась на квартире у знакомого РИА «Новости»

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Новые подробности появились в деле о гибели военкора Владлена Татарского. Telegram-канал «112» сообщил, что подарившая журналисту статуэтку Дарья Трепова после взрыва в кафе получила контузию и стала плохо слышать.

По данным издания, она также не очень хорошо могла ориентироваться в пространстве. Девушке стало плохо после первого допроса, который прошел 3 апреля, он продолжался на протяжении девяти часов. По его окончании ей даже вызвали скорую помощь.

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Кроме того, Дарья Трепова после теракта пряталась дома у Дмитрия Касинцева, он хорошо знаком с супругом девушки — Дмитрием Рыловым. Известно, что молодые люди вместе учились в университете. Касинцев сейчас проходит в деле как свидетель. Он заявил, что не знал о взрыве, а Трепову приютил у себя в квартире по доброте душевной. Мужчина является физиком и математиком, его родители — кандидаты наук.

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из кафе Санкт-Петербурга. Он проводил там творческий вечер. Дарья Трепова вручила ему бюст с его изображением, через какое-то время произошел взрыв. Саму подозреваемую доставили в Москву и арестовали на два месяца.