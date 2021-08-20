Тренер по вольной борьбе задержан в детском лагере в Санкт-Петербурге по подозрению в совращении двух девочек. На мужчину пожаловались дети своим родителям, те забили тревогу и обратились к правоохранителям.

По данным «Фонтанки», скандал разразился в детском лагере в поселке Серово на севере города. Туда после заявления родителей приехала полиция и задержала тренера.

Источник издания сообщил, что сегодня в единую службу спасения позвонила 39-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что ее 13-летняя дочь, которая отдыхает в этом лагере, пожаловалась на то, что один из тренеров якобы обращает слишком пристальное внимание на нее и еще одну девочку.

Более того, по словам подростка, в ночь на 19 августа тренер совершил в отношении них действия сексуального характера. После обращения женщины в лагерь сразу прибыла полиция, добавил собеседник «Фонтанки». Там правоохранители задержали тренера по вольной борьбе. Ему 56 лет. Он работает в одной из школ высшего спортивного мастерства в Санкт-Петербурге. Идет проверка.