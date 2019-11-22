Тренера по теннису заподозрили в изнасиловании восьмилетней девочки в Петербурге
В Санкт-Петербурге местные правоохранители задержали в одной из больниц Кронштадта тренера по теннису, которого подозревают в изнасиловании восьмилетнего ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, за помощью к полицейским обратилась мать девочки. По словам женщины, ее 56-летний тренер по теннису надругался над ее дочерью. Стражи правопорядка задержали мужчину в больнице Святого праведника Иоанна Кронштадтского и возбудили в его отношении уголовное дело.