Тренера по теннису обвинили в избиении 18-летней россиянки

Теннисистка Елена Малых обвинила тренера спортивного комплекса «Локомотив» в избиении ракеткой. Подробностями конфликта девушка поделилась в беседе с «360».

У этого тренера Елена занималась большим теннисом на протяжении девяти лет. Отношения и раньше не были особо хорошими.

«Меня принижали на протяжении долгого времени. Но в последние недели это обострилось. В тот день тренер покрыла меня матом, потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз», — рассказала она.

По словам спортсменки, когда она решила уйти, наставница начала вытаскивать из ее сумки вещи.

«Вытащила ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей», — возмутилась девушка.

Малых считает, что никаких предпосылок для такого поведения не было. Она обратилась в полицию. Свои вещи, как сказала Елена, смогла забрать только через день после побоев. Девушка считает, что это связано с тем, что напившая на нее тренер — мать известного российского теннисиста.

В полиции сообщили, что информация об избиении проверяется.