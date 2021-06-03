Тренера по плаванию задержали в Санкт-Петербурге. Его заподозрили в надругательстве над 12-летним ребенком на спортивных сборах. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, случай произошел летом 2018 года во время сборов в Анапе. Тренер вместе с детьми находился на базе пансионата. Там он, по предварительным данным, надругался над ребенком. По факту случившегося было открыто уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

О произошедшем стало известно только несколько лет спустя — в конце мая 2021 года. В ночь на 3 июня тренера — жителя Петербурга — задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

Расследование дела продолжается. Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.