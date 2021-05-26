Тренера по кикбоксингу заподозрили в изнасиловании ребенка в Башкирии

Девочка-подросток из Ишимбая пожаловалась родителям, что ее изнасиловал тренер по кикбоксингу. Следователи завели уголовное дело и начали искать подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Башкирии.

По версии следствия, 18 мая 33-летний тренер секции кикбоксинга в Ишимбае изнасиловал свою 14-летнюю воспитанницу в кабинете. Против него завели уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Сейчас правоохранители ищут тренера. Следователи и полицейские изучают все обстоятельства совершенного преступления. Руководство регионального управления СК взяло под контроль расследование этого дела.

На прошлой неделе мужчина изнасиловал семилетнюю школьницу в Сочи. Он выследил девочку, когда она одна возвращалась домой на автобусе. Ребенка положили в больницу в шоковом состоянии, с сотрясением головного мозга и повреждением половых органов. Педофила ищут по городским камерам видеонаблюдения.