Криминал 02 февраля 2023, 17:24 Тренера из Перми приговорили к сроку за домогательства до 12-летней девочки

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Тренера по тяжелой атлетике из Перми приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по факту домогательства до 12-летней девочки. Об этом сообщил сайт 59.RU со ссылкой на СУ СК Прикамья.

Как установили следователи, злоумышленник неоднократно совершал по отношению к пострадавшей действия сексуального характера. После он уговаривал ребенка не рассказывать о случившемся родителям и просил не оставлять тренировки.

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В результате Кировский районный суд Перми признал мужчину виновным и назначил ему 17 лет в колонии строгого режима. Также ему запретили заниматься тренерской деятельностью на протяжении 16 лет, написало Ura.ru.