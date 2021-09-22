Тренер по боевым искусствам избивал учеников в Архангельской области

Тренер по боевым искусствам из Котласа Архангельской области систематически избивал несовершеннолетних воспитанников. Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

«В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года в Котласском районе во время тренировочного процесса по боевым искусствам осужденный систематически наносил удары палками по ягодицам и другим частям тела, причинив несовершеннолетним воспитанникам физические и психические страдания», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети пожаловались своим родителям на поведение тренера. Взрослые обратились с заявлением в правоохранительные органы, и мужчину вызвали на допрос, однако свою вину он не признал. Несмотря на это, суд приговорил тренера к трем годам лишения свободы условно по статье «Истязание двух и более несовершеннолетних». Также ему на год запретили заниматься тренерской деятельностью. В ведомстве добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.