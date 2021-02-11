Трехмесячного младенца нашли на ленте мусорного полигона в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе на сортировочной ленте мусорного полигона сотрудники обнаружили тело младенца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительным данным, младенец мужского пола родился три месяца назад.

В ходе проверки следователь провел осмотр и опросил рабочих. Также были изъяты видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. После результатов будет принято процессуальное решение. Также делом заинтересовалась региональная прокуратура.

Источник фото: СК РФ по Московской области

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Причины произошедшего выясняют специалисты.

Весной прошлого года полицейские обнаружили труп младенца в мусорном контейнере на улице Луховицкой в Москве. У женщины начались преждевременные роды, она завернула свою дочь в пакет и выбросила.