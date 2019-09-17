Трехлетний мальчик погиб, кидая камешки в реку в Красноярском крае

Трехлетний мальчик отдыхал у бабушки в селе Рыбное Мотыгинского района. Когда женщина отлучилась, мальчик отпер калитку и вместе с соседской девочкой отправился гулять. Дети играли на берегу Ангары и кидали камешки с обрыва в воду. В один момент мальчик не удержался и упал с обрыва в реку.

Прибежавшие на помощь взрослые пытались оказать ребенку помощь, они вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, малыш скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Следователи допрашивают родственников мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщил сайт «Дни.ру».