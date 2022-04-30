Житель Читы взял в заложники трехлетнего ребенка

Мужчина взял в заложники собственного трехлетнего сына в Чите. Он заявил, что вооружен, и угрожает убить ребенка.

По данным Telegram-канала «Сейчас в Чите», поступок мужчины связан с тем, что у него возник конфликт с бывшей женой. Он приехал к ней домой, выгнал ее в подъезд, а сам заперся в квартире с ребенком. Злоумышленник был дважды судим.

Дом, где случилось происшествие, оцеплен полицией. Мужчина отказался говорить с полицией и требует, чтобы к нему пришла бывшая супруга. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Есть информация, что готовится штурм здания.