Криминал 06 февраля 2023, 21:50 Трех жителей Владимирской области обвинили в незаконной добыче древних предметов

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Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, которых обвинили в незаконной добыче 200 предметов древней культуры. Об этом сообщил «Царьград».

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Правоохранители предполагают, что обвиняемые откапывали с помощью металлоискателя археологические артефакты и перепродавали их частным владельцам. Среди добытых ими предметов оказались такие ценности, как монеты XV–XIX веков, серебряные перстни, нательные кресты, подвески и фрагменты кольчужного плетения.