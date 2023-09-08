Криминал 08 сентября 2023, 03:51 Трех жителей Пензы осудили за похищение и убийство подростка Пензенский суд утвердил приговор по делу о похищении и убийстве подростка РИА «Новости»

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Пензенский областной суд оставил в силе приговор троим виновным в похищении и убийстве подростка в апреле 2022 года. Об этом пресс-служба суда сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор без изменений. Одного из мужчин приговорили к 13 годам, двух других к 5,5 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два и один год. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.

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Их признали виновными по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего», старшему из них обвинили по статье «Убийство». Приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении суда.

Тело 17-летнего подростка нашли в водоеме 17 апреля 2022 года, на теле присутствовали признаки насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день, он признал вину и заявил, что считал убитого продавцом наркотиков, которые убили его друга.