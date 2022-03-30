Трех жителей Кургана осудят по обвинению в похищении и вымогательстве

В Кургане перед судом предстанут трое местных жителей, которых обвинили в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

По версии правоохранителей, в феврале прошлого года один из обвиняемых избил своего 20-летнего знакомого и отвез его на съемную квартиру. Там двое соучастников продолжили избиение. Они требовали с пострадавшего и его брата 200 тысяч рублей. В результате молодому человеку удалось сбежать. Он обратился за помощью к правоохранителям, которые задержали подозреваемых.