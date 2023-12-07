Криминал 07 декабря 2023, 13:26 Трех жителей ХМАО осудили за похищение и избиение человека

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Трое жителей Нягани Ханты-Мансийского автономного округа получили сроки за похищение и избиение человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры региона.

По данным следствия, зимой прошлого года подсудимые проникли в квартиру потерпевшего, избили его и положили в багажник автомобиля. Обвиняемые продолжили избиение в лесу, это заметили очевидцы.

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Отмечается, что двух сообщников приговорили к восьми и семи годам лишения свободы, третьему участнику назначили пять лет колонии условно.