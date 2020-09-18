Трех жителей Екатеринбурга обвинили в переправке почти 2000 нелегалов

Двум мужчинам и девушке из Екатеринбурга предъявили обвинение в переправке почти 2000 нелегалов. Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По информации правоохранительных органов, с февраля по октябрь прошлого года подозреваемые организовали незаконный проезд на территорию России 1986 иностранцев. Следователи отметили, что обвиняемые действовали из корыстных побуждений и нарушили законодательство РФ, пишет «ФедералПресс».

В настоящее время дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд города.