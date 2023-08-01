Криминал 01 августа 2023, 12:42 Трех женщин ждет суд за продажу младенца на севере Москвы СК: три женщины предстанут перед судом за продажу младенца на севере Москвы РИА «Новости»

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В Москве завершили расследование по уголовному делу в отношении трех женщин. Их обвинили в продаже младенца на севере Москвы. Женщины предстанут перед судом, где им огласят приговор, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

По информации ведомства, женщин обвиняют в преступлении по пунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Торговля людьми»).

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты провели молекулярно-генетическую и медицинскую экспертизы. Также в ходе допроса сами женщины признали свою вину.

В ведомстве уточнили, что продажу младенца они осуществили в одном из торговых центров на севере Москвы. Женщины пришли на место и отдали «покупательнице» ребенка, взамен получив 65 тысяч рублей.

За сделкой наблюдала полиция. В том числе, «покупательница» также была одной из сотрудниц правоохранительных органов. Злоумышленниц задержали на месте с поличным.

Ранее стало известно, что в Индии супруги продали своего ребенка ради iPhone 14.