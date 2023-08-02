Криминал 02 августа 2023, 12:15 Трех закладчиков задержали на северо-западе Москвы Госавтоинспекция: трех подозреваемых в сбыте наркотиков задержали на северо-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Сотрудники Госавтоинспекции пресекли в Москве преступную деятельность трех граждан, планировавших сбыть наркотические вещества посредством закладок. Злоумышленников задержали, дело передали в СК, сообщили в пресс-службе полиции.

По информации ведомства, во время несения службы полицейские остановили автомобиль каршеринга в Волоцком проезде для проверки документов. В машине за рулем сидел молодой человек, а сзади на пассажирских креслах — две девушки.

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Полицейские заметили, как одна из них заметно нервничала. Они приняли решение обыскать ее и автомобиль. Для этого пригласили понятых и следственно-оперативную группу.

Во время обыска у девушки нашли и изъяли наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. Общая масса составила около 400 граммов.

Злоумышленница призналась, что они хотели распространить наркотик посредством закладок. Против всех подозреваемых возбудили дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

Ранее крупного наркоторговца задержали в Самарской области.