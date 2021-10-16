Трех участников потасовки на станции «Текстильщики» задержали

Трех участников конфликта на станции «Текстильщики» в московском метро задержали и предъявили обвинения. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Задержанные обвиняются по статье о хулиганстве. Им грозит уголовная ответственность, уточнили в ведомстве.

Ранее по решению Кузьминского районного суда города им вынесли приговор по административному делу о мелком хулиганстве. Однако во время дальнейшей проверки следователи установили, что в их действиях есть признаки уголовного преступления.

По данным следствия, вечером 12 октября обвиняемые ехали в вагоне поезда в метро от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики». Там они начали вести себя агрессивно и приставать к одной из пассажирок. За женщину заступились другие люди, вспыхнул конфликт. Обвиняемые начали потасовку и угрожали окружающим. При этом вагон был переполнен, поэтому их действия представляли повышенную опасность.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения.